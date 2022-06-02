Москва, , 15:17 — REGNUM Украина не собиралась нападать на Приднестровье в одиночку, без участия Молдавии. Об этом 2 июня ИА REGNUM заявила политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Карта Приднестровья Bestalex

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«Предполагаю, что Украина и не планировала в действительности вводить свои вооруженные силы на территорию Приднестровья без принципиального запроса со стороны Молдавии», — заявила эксперт.

Не только потому, что это было бы расценено как агрессия в отношении суверенного и независимого государства, но и по причине отсутствия сил и средств, которые можно было бы легко перебросить на это направление, уверена политолог.

«Поэтому Киев ограничился информационной кампанией», — пояснила Харитонова.

Напомним, что ранее в Приднестровье были осуществлены нападение на здание Министерства госбезопасности и подрыв радиотрансляторов российских радиостанций.