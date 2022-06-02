Вашингтон, 2 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Позиция невмешательства НАТО в конфликт на Украине неизменна, заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Во-первых, союзники по НАТО едины в том, что НАТО не будет становиться стороной этого конфликта», — сказала она на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

По ее словам, позиция президента США Джо Байдена по отказу отправки американских войск на Украину также остается неизменной.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что США планируют передать киевскому режиму четыре разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-1 °C Gray Eagle.

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