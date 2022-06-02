Оса, Пермский край, , 08:32 — REGNUM В Осинском районе Пермского края 1 июня на реке Тулва произошёл смертельный несчастный случай. Утонул мужчина 1956 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Тело извлечено из воды. Оно передано правоохранителям для проведения судмедэкспертизы и установления причины смерти.

По данным минтербеза, в Прикамье отмечен рост гибели людей на воде. С начала 2022 года на водоёмах утонули 12 человек, среди них один ребёнок. Примечательно, что купальный сезон ещё не открылся.