Оса, Пермский край, 2 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Осинском районе Пермского края 1 июня на реке Тулве произошёл смертельный несчастный случай. Утонул мужчина 1956 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства территориальной безопасности региона.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Тело извлечено из воды. Оно передано правоохранителям для проведения судмедэкспертизы и установления причины смерти.

По данным Минтербеза, в Прикамье отмечен рост количества случаев гибели людей в воде. С начала 2022 года в водоёмах утонули 12 человек, среди них один ребёнок. Примечательно, что купальный сезон ещё не открылся.