Тбилиси, , 08:32 — REGNUM ЛГБТ-сообщество Tbilisi Pride отказывается в этом году от проведения гей-парада, который также называют «марш достоинства». Данное сообщение было обнародовано на странице организации в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ЛГБТ-агрессия Mitch Barrie

В заявление отмечается, что представители нетрадиционной ориентации понимают, какие риски может нести попытка провести гей-пропаганду в общественных местах. В этом случае государство не сможет гарантировать им безопасность.

«ЛГБТК+ — единственная группа, фактически лишенная права собираться и проводить демонстрации в нашей стране», — заявили авторы объявления.

Сообщается, что в этом году «неделя гордости», как в Tbilisi Pride называют ЛГБТ-фестиваль, пройдет в закрытом формате с 28 июня по 2 июля.

Напомним, 5 июля 2021 года представители ЛГБТ-сообщества твёрдо решили провести гей-парад в Тбилиси, о чем объявили заранее. Это вызвало волну возмущения среди противников пропаганды нетрадиционных ценностей. Возмущенные граждане сорвали шествие и разгромили офис Tbilisi Pride. Тогда пострадали более 50 человек.