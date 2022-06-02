Ханой, , 08:30 — REGNUM Более 3,1 млн пассажиров воспользовались построенной Китаем Линией 2А (Кат Линь-Ха Донг) метро Ханоя, столицы Вьетнама с первого дня ее коммерческой эксплуатации в ноябре прошлого года, сообщило 1 июня Новостное агентство Вьетнама.

Ханой

Средняя ежедневная пропускная способность первой линии метро Вьетнама составляет от 21 000 до 22 000 пассажиров в будние дни и от 25 000 до 30 000 в выходные. Поезд идет по расписанию в 99,98% случаев. Ежедневные пассажиры с ежемесячным абонементом составляют до 60% путешественников, а в часы пик — до 80%.

В настоящее время к городской надземной железной дороге Кат Линь-Ха Донг подключено 54 автобусных линии, по 16 линий на каждом из двух концов железнодорожной линии и от восьми до девяти линий на промежуточных станциях, сообщает информационное агентство.