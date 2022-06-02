Донецк, 2 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Народная милиция Донецкой Народной Республики 2 июня опубликовала видеозапись артиллерийского удара по позициям в украинских войск в Авдеевке.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

На кадрах артиллерист НМ ДНР наводит орудие на цель и производит выстрелы.

«Противник подготовился за эти восемь лет, стянул сюда очень много техники. Пока они окопаны — нам тяжело. Там, где они не окопаны, мы довольно быстро их подвигаем», — рассказал военнослужащий НМ ДНР с позывным «Стёпа».