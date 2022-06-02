Москва, , 08:30 — REGNUM Самая уважаемая профессия, по мнению жителей России, медицинский работник — врачи, фельдшеры и медсёстры (30%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru, передаёт КЕ на русском.

Медработник

Наибольшее уважение к работе учителей испытывают 9% граждан, к профессиям военнослужащих — 9%, инженеров — 4%, сотрудников МЧС - 3%.

Также внушает уважение такие профессии как рабочий, руководитель, шахтёр, программист, шофёр и дворник — по 2% респондентов.

Опрос проведён в мае 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет во всех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в ближайшие годы будут востребованы специалисты в сфере IT-технологий, пищевого производства и логистики.

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