Москва, 2 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Независимая Украина США не нужна, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он напомнил о том, что у США было восемь лет, чтобы сделать Украину демократической, независимой, суверенной и процветающей, когда после госпереворота американские советники и инструкторы фактически руководили киевским режимом.

«Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили. Закрывали неугодные СМИ, убивали независимых журналистов, запрещали политические партии. А об украинском народе никто из коррумпированного правительства не думал», — напомнил спикер Госдумы.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что «цель Америки проста: мы хотим видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину».

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