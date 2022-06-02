Пекин, , 08:44 — REGNUM По меньшей мере четыре контрмеры противопоставит Россия возможному расширению НАТО. Об этом научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй заявил в статье для издания «Хуаньцю шибао» (Global Times).

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению некоторых, отметил он, помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО может Турция. Но если взглянуть на недавние действия Москвы, станет ясно, что она предпринимает ряд многосторонних контрмер, чтобы не дать расшириться альянсу.

«Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьёзные последствия», — указал Ван Сяньцзюй.

Финляндии и Швеции Россия напомнила о риске неверной оценки ситуации. Их «неправильное решение», предупредили в Кремле, усилит региональную напряжённость, но совсем не укрепит их безопасность.

В Москве указали и на то, что неминуемо ответят на размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на территории этих двух стран.

Вторая мера связана с усилением роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Третья — с взаимодействием России и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а четвёртая — с всесторонним развитием Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Против их принятия в альянс выступила Турция.

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