Красноярск, , 08:27 — REGNUM По состоянию на утро 2 июня в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Лесной пожар Teplyystanmedia.ru

По данным министерства, за прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га — в Абанском, Богучанском, Емельяновском районах и в Дивногорске.

Предварительные причины большинства возгораний — сухие грозы и человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае продолжает действовать режим ЧС, введённый из-за пожаров.

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