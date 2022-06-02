Красноярск, 2 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. По состоянию на утро 2 июня в Красноярском крае действующих лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

По данным министерства, за прошедшие сутки в регионе потушили семь лесных пожаров на площади 2,9 тыс. га — в Абанском, Богучанском, Емельяновском районах и в Дивногорске.

Предварительные причины большинства возгораний — сухие грозы и человеческий фактор.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае продолжает действовать режим ЧС, введённый из-за пожаров.