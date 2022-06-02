Симферополь, , 08:27 — REGNUM Процесс интеграции Херсонской и Запорожской областей Украины, которые на сегодня контролируются Вооружёнными силами РФ, в состав России следует ускорить. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий пояснил, что такой подход позволит оперативно определить ориентиры дальнейшего пути развития регионов. Шеремет подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области должны пройти крымский путь. В свою очередь, полуостров готов поделиться приобретённым в этом направлении опытом и выступить в качестве куратора воссоединительного процесса.

«Их [Запорожской и Херсонской областей] жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться», — указал в беседе с РИА Новости депутат.

Он уверен, что «переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределённое время», а следует максимально сократить, «чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами Российской Федерации».

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Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область собирается войти в состав России в качестве полноценного субъекта. Как заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, власти Херсонской области в ближайшее время хотят инициировать этот вопрос.

Также присоединится к России в качестве федерального округа намерена Запорожская область. В этих областях уже заработали российские операторы связи, регионы перешли на московское время.

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