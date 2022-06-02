Симферополь, 2 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Процесс интеграции Херсонской и Запорожской областей Украины, которые на сегодня контролируются Вооружёнными силами РФ, в состав России следует ускорить. Такого мнения придерживается депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Парламентарий пояснил, что такой подход позволит оперативно определить ориентиры дальнейшего пути развития регионов. Шеремет подчеркнул, что Херсонская и Запорожская области должны пройти крымский путь. В свою очередь полуостров готов поделиться приобретённым в этом направлении опытом и выступить в качестве куратора воссоединительного процесса.

«Их [Запорожской и Херсонской областей] жители должны пошагово понимать, как будут развиваться и в каком направлении двигаться», — указал в беседе с РИА Новости депутат.

Он уверен, что «переходный период нельзя растягивать на длинное и неопределённое время», а следует максимально сократить, «чтобы люди могли полноценно адаптироваться, а регионы, в которых они проживают, стать полноправными субъектами Российской Федерации».

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Как сообщало ИА REGNUM, Херсонская область собирается войти в состав России в качестве полноценного субъекта. Как заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, власти Херсонской области в ближайшее время хотят инициировать этот вопрос.

Также присоединится к России в качестве федерального округа намерена Запорожская область. В этих областях уже заработали российские операторы связи, регионы перешли на московское время.

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