Вашингтон, 2 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Доходы России от поставок природного газа, несмотря на отказ некоторых стран Европы от них, увеличились с начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 2 июня сообщает телекомпания CNN.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По информации источника, экспорт российского голубого топлива за пределы СНГ снизился почти на 28%, однако резко выросшие цены на газ компенсируют эти потери российской стороны.

Также указывается, что, по данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, импорт ископаемого топлива в ЕС составил $47 млрд долларов за два месяца после начала российской спецоперации на Украине, что вдвое превышает показатель за аналогичный период в 2021 года.

Кроме того, отмечается, что наиболее крупные энергетические компании Европы начали процесс открытия новых счетов в Газпромбанке для сохранения поставок газа, несмотря на заявления официальных лиц ЕС о том, что такой шаг будет противоречить антироссийским санкциям сообщества.

При этом утверждается, что из-за того, что страны Европы в течение ближайших месяцев будут все больше отказываться от российского газа, Москве якобы будет все труднее находить альтернативных покупателей, так как она поставляет его в основном по трубопроводам, «строительство которых может занять годы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что стоимость хлеба в Никарагуа за месяц выросла на 20% из-за антироссийских санкций Запада.