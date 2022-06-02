Самара, 2 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Музыкальный фестиваль Юрия Башмета состоялся в Самаре. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Оргкомитет Фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве Солирует Юрий Башмет

Сообщается, что над Волгой прозвучала музыкально-литературная композиция по роману в стихах Александра Пушкина и опере Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Фрагменты из поэмы Пушкина читали Ольга Литвинова и Константин Хабенский. За пультом государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и хора Самарского академического театра оперы и балета находился Юрий Башмет.

«Такие события вдохновляют людей на творчество, добрые дела, на любовь к своей Родине, нашему искусству, великой российской культуре, которую пытаются запретить во многих странах, исходя из каких-то политических, конъюнктурных, а иногда абсолютно меркантильных интересов определенных групп. Невозможно запретить российскую культуру, игнорировать ее, и это знает любой цивилизованный человек», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 2011 года работает академия Башмета.