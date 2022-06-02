Мегино-Кангаласский район, , 08:30 — REGNUM В Мегино-Кангаласском районе 31 мая искали мальчика, которого родители потеряли в строительном магазине. Ребёнка обнаружили с другими детьми во дворе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в пресс-службе Росгвардии.

Плачущий ребёнок Frencisko Osorio

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Мальчик в возрасте 4 года ушёл от родителей в магазине «Центр Строй», о пропаже сообщили в полицию. Искали малыша сотрудники Росгвардии. В одном из дворов его обнаружили вместе с другими детьми.

Ребёнка доставили сначала в дежурную часть, а затем передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тункинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении ребёнка. 12-летний ученик Хужирской школы пропал 27 апреля.