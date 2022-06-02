Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал одну голевую передачу. Также отличились Филип Хитил, оформивший дубль, Крис Крайдер, Фрэнк Ватрано и Мика Зибанежад.

В составе «Тампы» точными бросками отметились нападающие Стивен Стэмкос и Ондржей Палат. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 37 из 39 бросков, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 28 из 34.

Таким образом, «Рейнджерс» вышли вперёд в серии — 1:0. Следующий матч пройдёт 4 июня.

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