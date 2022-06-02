Женева, Швейцария, 2 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Общее число выявленных в мире с 23 по 29 мая случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 3 383 774, что на 11% меньше показателей предшествующей недели (с 16 по 22 мая). Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ

Среди пациентов с COVID-19 на неделе умерли 9647 человек, что на 3% меньше предшествующего показателя.

В Африке и Европе зарегистрировано наиболее значительное снижение числа заразившихся — на 36% и 30% соответственно. В Америке и Восточном Средиземноморье заболеваемость, наоборот, подросла на 9% и 1%.

Смертность от COVID-19 сократилась в Восточном Средиземноморье, Европе и Юго-Восточной Азии — на 45%, 22% и 15%. В Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Америке число смертей выросло на 18%, 15% и 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зарегистрировано 457 276 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 971 пациент с COVID-19.