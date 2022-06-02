Абдулино, Оренбургская область, , 08:23 — REGNUM В Оренбургской области госпитализирована восьмилетняя девочка. Она отравилась бензином, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Скорая помощь

Несчастный случай произошёл в городе Абдулино. Как утверждает мать ребёнка, во дворе дома находилась бутылка из-под лимонада с бензином. Она осталась на участке после покоса травы. Девочка по незнанию сделала глоток бензина из этой бутылки.

Школьнице оказана медпомощь. Жизни и здоровью ребёнка угрозы нет.