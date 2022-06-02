Токио, 2 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Первые в мире тракторы на водородном топливе намерена представить на рынке в 2025 году японская машиностроительная корпорация Kubota. Об этом 2 июня сообщила деловая газета Nikkei.

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

Тракторы с топливными батареями, вырабатывающими электроэнергию за счёт соединения водорода с кислородом, будут представлены в нескольких модификациях мощностью от 50 до 100 лошадиных сил. Тракторы разрабатываются специально для крупных фермерских хозяйств стран Европы и Северной Америки.

Кроме сельхозтехники, работающей на водороде, корпорация представит системы заправки водородом. Указывается, что программа создания водородных тракторов полностью соответствует планам Евросоюза, США и Канады по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. По данным специалистов, на долю сельхозтехники приходится в аграрном секторе до 30% выбросов углекислого газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бразилия выразила готовность производить «зелёный» водород для стран Европы в условиях отказа от российских энергоносителей.