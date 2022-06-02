Кемерово, , 08:24 — REGNUM В Кемеровской области расследовано уголовное дело о деятельности подпольной нарколаборатории. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Нарколаборатория Цитата из видео 32.мвд.рф

Дело было возбуждено в отношении участников организованной группы, создавшей лабораторию по производству запрещённых веществ. Лаборатория находилась в гараже. В ней обнаружены и изъяты упаковки с запрещёнными веществами общей массой более 13,5 кг. Организатором являлся 31-летний кемеровчанин. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с розыском.

В зависимости от роли каждого троим жителям Кемерова предъявлено обвинение в совершении преступления. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Максимальная мера наказания по статьям обвинения — пожизненное лишение свободы.