Чита, 2 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 2 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 168 891 (+23 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Вместе с тем 165 987 пациентов (+38 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет 2679 человек (+1 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 19 человек находится в тяжелом состоянии (+1 за сутки), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (0 за сутки).

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 345 забайкальцев скончалось от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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