Красноуфимск, Свердловская область, 2 июня 2022, 08:20 — REGNUM В Красноуфимске Свердловской области одну из улиц назвали в честь Владислава Балахнина, погибшего во время проведения спецоперации на Украине. Постановление об этом подписал глава городского округа Михаил Конев.
Это решение было принято на основании ходатайств, поданных директором школы, в которой он учился, и спортивного военно-патриотического центра «Братство ветеранов «Русь». Новое название получила улица Бирюзовая.
По данным СМИ, Балахнин погиб, прикрывая собой командира. Его наградили посмертно Орденом Мужества.