Красноуфимск, Свердловская область, , 08:20 — REGNUM В Красноуфимске Свердловской области одну из улиц назвали в честь Владислава Балахнина, погибшего во время проведения спецоперации на Украине. Постановление об этом подписал глава городского округа Михаил Конев.

Свечи (сс) Devanath

Это решение было принято на основании ходатайств, поданных директором школы, в которой он учился, и спортивного военно-патриотического центра «Братство ветеранов «Русь». Новое название получила улица Бирюзовая.

По данным СМИ, Балахнин погиб, прикрывая собой командира. Его наградили посмертно Орденом Мужества.