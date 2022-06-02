Калуга, , 10:56 — REGNUM Губернатор Владислав Шапша 1 июня принял участие в открытии первой летней смены в Центре отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Первая летняя смена открылась в калужском Центре отдыха и оздоровления детей и молодежи «Сокол» Пресс-служба правительства Калужской области

В «Соколе» одновременно могут отдыхать более 180 детей и подростков. Здесь круглый год организуются профильные и оздоровительные смены, проводятся молодежные форумы, спортивные сборы. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в сентябре 2021 года на базе «Сокола» создан Центр выявления и поддержки одаренных детей в Калужской области по модели образовательного центра «Сириус» с учётом опыта работы Образовательного Фонда «Талант и успех». В центре имеются современный оздоровительный комплекс, спортзал, бассейн, столовая, актовый и танцевальный залы, библиотека, игровые площадки. В программу смен включены культурно-спортивные мероприятия, занятия в кружках и секциях, творческие конкурсы. Летом 2022 года в лагере будет организовано пять смен, в период которых отдохнут дети из всех районов области.

В 2022 году в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Калужской области включены 329 оздоровительных организаций. В областном бюджете на эти цели запланировано свыше 202 млн рублей — на 26 млн рубле больше средств, израсходованных в 2021 году.

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