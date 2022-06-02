Асбест, Свердловская область, 2 июня 2022, 08:20 — REGNUM В Асбесте Свердловской области заместителя директора образовательного учреждения осудили за участие в мошенничестве и растрату. Ущерб от действий свердловчанки составил более 3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
Следствием установлено, что заместитель директора помогала начальству фиктивно устраивать несуществующих работников. При этом директор образовательного учреждения уже получила реальный срок за мошенничество.
Заместитель директора по административно-хозяйственной была сообщницей директора. Она вносила фиктивные данные о якобы отработанных часах устроенных сотрудников. Таким образом женщина создавала необходимые условия для хищения средств руководством.
Свердловчанке вменяли пособничество в мошенничестве, совершённое группой лиц в особо крупном размере и растрате с использованием служебного положения. Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы.