Асбест, Свердловская область, , 08:20 — REGNUM В Асбесте Свердловской области заместителя директора образовательного учреждения осудили за участие в мошенничестве и растрату. Ущерб от действий свердловчанки составил более 3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

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Следствием установлено, что заместитель директора помогала начальству фиктивно устраивать несуществующих работников. При этом директор образовательного учреждения уже получила реальный срок за мошенничество.

Заместитель директора по административно-хозяйственной была сообщницей директора. Она вносила фиктивные данные о якобы отработанных часах устроенных сотрудников. Таким образом женщина создавала необходимые условия для хищения средств руководством.

Свердловчанке вменяли пособничество в мошенничестве, совершённое группой лиц в особо крупном размере и растрате с использованием служебного положения. Суд приговорил женщину к 2,5 годам лишения свободы.