Москва, 2 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Подавляющее большинство звонков от мошенников поступало в Россию с территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные хакера RaHDIt.

Телефонный мошенник

«До начала операции 24 февраля с территории Украины было до 70% таких звонков, остальные — из РФ. У нас тоже есть мошенники», — сказал он.

Хакер отметил, что какая-то часть могла поступать также и из других стран бывшего СССР, однако с Украины — подавляющее большинство.