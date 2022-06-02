Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбурге жители Северо-Восточного района пожаловались депутату Госдумы России Нине Останиной (фракция КПРФ) на итоги голосования за объекты благоустройства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин.

Голосование TBIT

Оренбуржцы на встрече с Останиной попросили проинформировать федеральных министров и генпрокурора о ходе электронного голосования за объекты благоустройства в Оренбуржье. Жители считают результаты сфабрикованными.

«Я и другие оренбуржцы в красках и подробностях рассказали депутату Госдумы о том, как уже не первый год, жителей Северо-Восточного района обманывают, крадут победу и не хотят смотреть правде в глаза — в этом районе проживают очень много жителей, мы каждый год побеждаем в голосовании, но каждый год эту победу разными способами у этих людей отнимают. Так было в 2020, 2021 и в нынешнем 2022 году. Накрутка и административный ресурс — вот методы борьбы с мнением жителей Оренбурга!», — отметил Батурин.

Добавим, голосование проходило на платформе, созданной Министерством цифровизации. По проекту «Городская среда» благоустройству подлежат победители голосования. Парк СВЖР, который так отстаивают оренбуржцы, был на третьем месте. Однако после периода, когда результаты голосования были скрыты, парк неожиданно оказался в аутсайдерах. А в лидерах вдруг оказалась площадь В. И. Ленина. Жители возмущаются, что «народные» проекты отодвигаются, а их место занимают «правительственные».