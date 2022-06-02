Бухарест, 2 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В настоящее время не менее 41,5% несовершеннолетних граждан Румынии живут на грани нищеты, не имея доступа к качественному питанию, эффективной медицинской помощи и возможности получения образования. Об этом 1 июня со ссылкой на данные румынской неправительственной организации Save the Children Romania сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

По данным социологов, на протяжении последних нескольких лет Румыния продолжает оставаться государством — членом Европейского союза с самым высоким уровнем риска бедности или социальной изоляции среди детей.

«Полтора миллиона детей в нашей стране страдают от отсутствия семейного дохода, необходимого для обеспечения выживания или достойного существования», — отмечено, в частности, в указанном документе.

Помимо прочего, в докладе отмечено, что сегодня 26,2% жителей Румынии в возрасте до 14 лет проживают в домах, где нет канализации, а 14,4% — документально не закреплены ни за одним медицинским учреждением.