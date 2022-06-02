В Румынии 41,5% детей живут на грани нищеты — исследование
Бухарест, 2 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В настоящее время не менее 41,5% несовершеннолетних граждан Румынии живут на грани нищеты, не имея доступа к качественному питанию, эффективной медицинской помощи и возможности получения образования. Об этом 1 июня со ссылкой на данные румынской неправительственной организации Save the Children Romania сообщает бухарестский информационный портал HotNews.
По данным социологов, на протяжении последних нескольких лет Румыния продолжает оставаться государством — членом Европейского союза с самым высоким уровнем риска бедности или социальной изоляции среди детей.
«Полтора миллиона детей в нашей стране страдают от отсутствия семейного дохода, необходимого для обеспечения выживания или достойного существования», — отмечено, в частности, в указанном документе.
Помимо прочего, в докладе отмечено, что сегодня 26,2% жителей Румынии в возрасте до 14 лет проживают в домах, где нет канализации, а 14,4% — документально не закреплены ни за одним медицинским учреждением.