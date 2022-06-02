Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня нефть 1 июня, нефть марки Brent подешевела на 0,42% до $115,77 за баррель. Участники рынка нервничают перед оглашением результатов встречи ОПЕК+, Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

Альянс придерживается незначительного ежемесячного увеличения добычи нефти примерно на 400-450 тыс. баррелей в сутки. Также стало известно, что ОПЕК+ на заседании 1 июня не обсуждал исключение России из сделки.

Страны Европейского союза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит нефтяное эмбарго.

Эмбарго ЕС на танкерные поставки нефти из России не приведет к немедленному резкому повышению цен на нефть, поскольку введение запрета будет растянуто на полгода как минимум.

Сегодня, 2 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. Нефтяной рынок находится под давлением из-за укрепления доллара.

Индекс доллара перешел к росту на фоне возобновившегося повышения доходности десятилетних облигаций США.

Несмотря на его укрепление, котировки нефти продолжают расти на новостях об ослаблении антикоронавирусных мер в Шанхае.

Покупателям нужно удержать цену выше уровня $112. Если он не устоит, то придется готовиться к падению до $107.

Читайте также: Спрос на нефть остаётся высоким