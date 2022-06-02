Самара, , 08:16 — REGNUM Детский центр «Союзмульфильма» могут создать в библиотеке Самары. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Библиотека Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что в Самаре «Союзмультфильм» впервые провел фестиваль «Пусть всегда будет детство». Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководителем киностудии «Союзмультфильм» Борисом Машковцевым, который предложил на базе одной из самарских модельных библиотек создать детский центр «Союзмульфильма».

"Предлагаем также реализовать выставочный проект, поскольку наша киностудия в этом году отметит свое 86-летие, а российская анимация 110-летие. На студии работает целый корпус историков кино, и совместными усилиями мы можем сделать уникальную выставку и показать жителям города, что такое инновационные технологии и как они могут привести к творческому результату», — приводит пресс-служба его слова.

На встрече также были рассмотрены проекты создания тематических общественных пространств и детских площадок совместно с киностудией.

«Давайте попробуем реализовать первый такой проект на самарской земле. Регион заинтересован в этом. Мы стараемся достаточно креативно подходить к формированию общественных пространств. У нас есть награды на всероссийских конкурсах, в которых общественные пространства Самары и других городов региона становились победителями. Мы привлекаем талантливых архитекторов, в том числе молодых», — приводит пресс-служба слова Азарова.