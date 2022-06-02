Чита, 2 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. День защиты детей жители Забайкалья впервые после двух лет пандемии отметили разнообразными праздничными публичными мероприятиями. Как сообщили 2 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном Департаменте ЗАГС, малыши участвовали в аттракционах, смотрели спектакли, а в отделах ЗАГС родителям новорожденных дарили подарки.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья День защиты детей в Забайкалье

В городских отделах Железнодорожного и Читинского района поздравили отцов, которые пришли зарегистрировать своих детей. Это Андрей, у которого родился первенец Демьян, Александр регистрировал вторую дочку — Алесю. В Черновском районе регистрация стала трехсотой по счету — девочка Ксения стала третьим ребенком у Константина и Евгении. Сотрудники отдела передали новорожденной через папу розовую куклу. В Черновском районе зарегистрировали четырехсотое рождение. Свидетельство вручили маме девочки Миланы. Также здесь поздравили родителей многодетных семей.

В Акше сотрудники отдела ЗАГС поздравили семьи Романа и Марии с рождением третьего ребенка. В Александровском Заводе для детей устроили яркое мероприятие: малышей поздравили клоуны, Микки и Минни Маус. Все пришедшие на праздник поучаствовали в активных играх, свидетельства о рождении на празднике вручили родителям всех детей, родившихся в мае.

В Красном Чикое родители новорожденных запустили в небо шары желаний для своих детей, а работники культурно-досугового центра исполнили музыкальные номера. В Кыре работала ярмарка — игрушки, воздушные шары, мыльные пузыри, водяные пистолеты, а также напитки и выпечка радовали и детей, и взрослых. Гости посмотрели сказку про девочку Машу, искавшую лето, а после участвовали в конкурсе рисунков на асфальте и велоэстафете с препятствиями. Здесь праздник закончился «воробьиной» дискотекой.

В Могойтуе для учащихся 8 классов провели экскурсию в отдел ЗАГС. Ребята узнали об истории становления органов, сути их работы, о том, какие виды актов гражданского состояния здесь регистрируются и что хранится в архиве отдела. Школьники увидели записи актов в современном виде и сравнили их с архивными записями от 1923 года, написанными чернилами на старо-бурятском языке.

В концерте, прошедшем в Могоче, приняли участие несколько творческих коллективов, детей угощали сладкими подарками. В Оловянной кроме концерта детей ждал квест «Остров сокровищ». В селе Тупик Тунгиро-Олекминского района прошел концерт, фотовыставка, конкурс рисунков на заборе и беспроигрышная лотерея.

В Хилке на празднике чествовали выпускников детских садов, которые показали свои таланты на сцене. А в поселке Чернышевск праздничная программа длилась с 11.00 до 23.00. В городском парке для детей провели массу развлечений, с ними играли аниматоры в костюмах ростовых кукол. Завершили праздничную программу челлендж-пати и эмодзи-дэнс, после которых небо над Чернышевском раскрасил праздничный салют.

Центральный парк культуры и отдыха городского округа «Поселок Агинское» в День защиты детей распахнул свои ворота, чтобы порадовать жителей многочисленными аттракционами, играми, батутами и праздничным концертом.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый день лета в России и других странах отмечается Международный день защиты детей, учреждённый в ноябре 1949 года. Он призван привлечь внимание государства и общества к проблемам защиты прав и законных интересов детей, вопросам совершенствования системы образования и детского здравоохранения.

Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденами «Родительская слава».

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