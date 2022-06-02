Североуральск, Свердловская область, , 08:17 — REGNUM В Североуральске Свердловской области четырёхлетний ребёнок выпал из окна и разбился насмерть. Трагедия произошла 1 июня, пишут СМИ. Мальчик мог упасть, облокотившись на москитную сетку.

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Поданным E1.ru, во время происшествия в квартире, из который выпал ребёнок, никого не было. Когда мать возвращалась с работы, увидела произошедшее с её сыном. Женщина начала истошно кричать и просить пустить её к телу.

По факту трагедии Следственный комитет Свердловской области организовал проверку. Проверочные мероприятия также организованы сотрудниками полиции, сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.