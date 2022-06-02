Москва, 2 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Между Кремлем и Белым домом сегодня фактически нет контактов, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что Соединенные Штаты подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений.

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