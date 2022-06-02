Донецк, 2 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Атака зафиксирована в 7:45 с позиций в Авдеевке. Удар нанесён по Червоногвардейскому району Макеевки. Всего выпущено семь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли посёлок Гольмовский.