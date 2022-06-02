Тайбэй, 2 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Тайвань предоставит Украине $4 млн для восстановления школ и другой инфраструктуры в нескольких украинских городах, сообщается на сайте тайваньского министерства иностранных дел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

$2 млн долларов получит Харьков. Еще по $500 тысяч направят Чернигову, Николаеву, Сумам и Запорожью. В МИД Тайваня также добавили, что глава ведомства Джозеф У провел телефонный разговор с мэром Харькова Игорем Тереховым и выразил поддержку киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Джозеф У заявил, что тайваньские власти направят в качестве гуманитарных финансовой помощи Украине $8 млн.