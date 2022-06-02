Страсбург, Франция, , 08:10 — REGNUM Как считает депутат Европарламента от Румынии Даниэль Буда, Россия якобы может нанести ядерные удары по Украины или по объектам на восточном фланге НАТО. Он написал об этом 2 июня в своем обращении к Еврокомиссии.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Как отметил в своем письме, которое приводит RT, евродепутат, с момента начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины киевский режим получает помощь от Евросоюза и НАТО, в том числе — продукты питания, медикаменты, «и даже самое современное военное оборудование и боеприпасы».

Также Буда указал, что, по его мнению, в ходе этого конфликта некоторые из чиновников РФ якобы начали «прибегать к угрозам ядерных ударов без какой-либо конкретики касательно целей».

«Украина может стать целью ядерных ударов различной силы, призванных ослабить моральный дух военнослужащих и гражданских лиц. Или же ударам могут подвергнуться пункты сбора в Румынии или Польше, которые используются для передачи помощи и боеприпасов Киеву», — написал он в своем обращении.

Ввиду всего вышесказанного европарламентарий задает вопрос Еврокомиссии, каков ее план на случай «ядерных или химических атак на восточном фланге НАТО, будь то на Украине или в странах — членах альянса», так как такая стратегия, как считает Буда, якобы нужна «для незамедлительного оказания помощи тем, кто может оказаться в зоне выпадения радиоактивных осадков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что одиннадцать военнослужащих из республики погибли в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса.