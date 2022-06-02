Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по рублю 1 июня открылись снижением ко всем иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги

После первого часа торгов рубль вышел в плюс против доллара и британского фунта, удерживая позиции до закрытия торгов.

Против евро потери составили больше 3%. Высокие объемы на локальном валютном рынке наблюдались в начале сессии.

По итогам дня рубль показал смешанную динамику против иностранных валют. Он укрепился к доллару, фунту и подешевел к евро.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,36%, до 61,28 руб., фунт/рубль — на 1,39%, до 81,60 руб. Пара евро/рубль повысилась на 3,30%, до 64,38 руб.

Ослабление рубля к единой валюте можно связать с отсутствием платежей за газ в евро со стороны европейских покупателей. Это видно по объёму. В паре EUR/RUB торговый объем за среду составил 1,12 млрд евро против 2,45 млрд евро во вторник.

Рублю продолжают оказывать поддержку высокие цены на нефть даже при том, что страны Европейского союза в ночь на вторник согласовали шестой пакет санкций в отношении России, в который входит нефтяное эмбарго.

Сегодня, 2 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114 за баррель. Высокие цены на нефть компенсируют экспортерам укрепление рубля.

С 1 июня разрешены покупки валюты с плечами. Несмотря на спекулятивную составляющую, эта мера может помочь выровнять баланс между спросом и предложением, а также снизить волатильность.

После смягчения ограничительных мер ЦБ РФ рубль продолжит искать равновесный уровень, который позволит наполнить бюджет от экспорта и не ударить по импортёрам.

По доллару все еще сохраняется вероятность возвращения к уровню 60 руб. Если 2 июня доллар закроется ростом, то 3 июня ожидается восстановление до 65,50 руб.

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