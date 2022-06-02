Молдавия, 2 июня 2022, 08:10 — REGNUM Жителям Молдавии не нужно опасаться голода течение ближайших нескольких месяцев, так как в прошлом году в стране собрали рекордный урожай. Об этом заявил на совещании министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Виорел Герчиу.

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Оноре Домье. «Я ещё никогда не видел умерших от голода!» 1838

«В прошлом году был получен рекордный урожай пшеницы — более 1,5 миллиона тонн. Сегодня на складе имеется 195 тысяч тонн, что обеспечит внутреннее потребление в течение примерно 130 дней», — сообщил министр.

Он добавил, что запасов сахара хватит на 200 дней, а семян подсолнечника — на 300 дней. На основании этих данных министр заявил, что запасов достаточно, чтобы считать продовольственную безопасность страны обеспеченной.

Стоит отметить, что в Молдавии с 1 марта ввели запрет на экспорт пшеницы, кукурузы и сахара, из-за чего фермеры лишились части дохода. С учетом подорожания топлива и удобрений, урожай этого года может оказаться значительно хуже, чем в прошлом году.

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