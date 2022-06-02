Донецк, 2 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В представительстве рассказали об атаке из миномёта, зафиксированной в 7:10. По посёлку выпущено восемь мин калибра 120 мм. Обстрел Гольмовского вёлся с позиций ВСУ в населённом пункте Новолуганское.