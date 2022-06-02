Новосибирск, 2 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области со 2 по 4 июня 2022 года местами сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Пожар

По данным регионального управления МЧС России, в это время увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

Новосибирцев просят быть предельно осторожными в обращении с огнём, не разводить костры и строго соблюдать правила пожарной безопасности.