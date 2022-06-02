Уфа, 2 июня 2022, 08:05 — REGNUM Действие масочного режима приостановлено в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава региона Радий Хабиров.
Согласно документу, в Башкирии приостановлено действие масочного режима. При этом маски рекомендуют использовать в местах массового пребывания людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями.
Помимо этого, в регионе отменяется требование о проведении на предприятиях термометрии при входе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируется уменьшение заболеваемости COVID-19 и другими острыми респираторными инфекциями.