Уфа, 2 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Действие масочного режима приостановлено в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Krd.ru Масочный режим в Краснодаре

Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса внес глава региона Радий Хабиров.

Согласно документу, в Башкирии приостановлено действие масочного режима. При этом маски рекомендуют использовать в местах массового пребывания людям старше 65 лет, а также лицам с хроническими заболеваниями.

Помимо этого, в регионе отменяется требование о проведении на предприятиях термометрии при входе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируется уменьшение заболеваемости COVID-19 и другими острыми респираторными инфекциями.