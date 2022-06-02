Анкара, 2 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о смене турецких послов в Швеции и Финляндии — странах, которые подали заявки на членство в НАТО. Об этом сообщила официальная газета правительства республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Новыми послами Турции в Стокгольме и Хельсинки вместо Хакки Эмре Юнта и Мехмета Вакура Эркула назначены Джан Тезель и Дениз Чакир. Всего Эрдоган сменил 23 турецких посла.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно, что Организация Объединенных Наций приняла решение изменить написание названия Турции во всех своих официальных документах по просьбе Анкары.