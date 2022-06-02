Ульяновск, 2 июня, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области диспансеризацию прошли почти 94 тыс. человек, из них 16 тыс. пациентов отправлены на второй этап медицинских осмотров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Осмотр пациента у терапевта

Власти констатируют спад заболеваемости ковидом, но при этом со ссылкой на главу минздрава Александра Гашкова отмечают о преждевременности заявлений о том, что опасность миновала. И наращивают объём профилактической работы.

По данным ведомства, с марта 2022 года диспансеризацию, в том числе углубленную после COVID-19 и профилактические медицинские осмотры, прошли более 93 980 человек. На второй этап диспансеризации направили 16 179 пациентов, то есть более 17,2%.

В настоящее время в муниципалитетах Ульяновской области продолжают работать передвижные медицинские комплексы, в том числе в рамках диспансеризации.

Отметим, что ранее в Старокулаткинском районе была организована работа консультативных и профилактических медицинских площадок, которые посетили более 80 жителей села Бахтеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально выявлено 202 983 случая заражения коронавирусом, вылечились 197 559 пациентов (97,33%), умерли от ковида 4696 человек.