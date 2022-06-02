Петропавловск-Камчатский, 2 июня, 2022, 07:59 — ИА Регнум. На Камчатке всё больше районов объявляют о высоком уровне пожарной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в краевом управлении МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в селе Пущино Мильковского района установился высокий четвёртый класс пожарной опасности.

Такой же уровень ожидается 3–4 июня в селе Каменское Пенжинского района. А в селе Долиновка Мильковского района и посёлке Козыревск Усть-Камчатского района уровень опасности 5–6 июня достигнет пятого класса.

В селе Мильково уже сейчас действует пятый класс пожарной опасности.

Населению районов запретили нахождение в лесах, проезд транспортных средств в лесные массивы. Под запретом также разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 6,5 тыс. га и составляет 11 165 га.