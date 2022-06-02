Лима, , 07:56 — REGNUM Власти Перу на три месяца продлили действие режима чрезвычайной ситуации в прибрежной зоне, расположенной к северу от столицы Лимы, пострадавшей от разлива нефти в середине января. Это следует из решения, 1 июня опубликованного на сайте правительства.

Разлив нефти Marine Photobank

из решения правительства «Продлить на 90 рабочих дней, начиная со 2 июня 2022 года, режим чрезвычайной ситуации в сфере экологии в районе, включающем (пострадавшую) прибрежную морскую зону».

Основанием для продления режима ЧС является необходимость продолжения работ по устранению последствий масштабного разлива нефти.

Напомним, 15 января при разгрузке танкера испанской компании Repsol в условиях сильного морского волнения, вызванного извержением вулкана в Тонга, в океан в районе Вентанилья попало более 10 тысяч баррелей нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Перу временно запретили руководителям испанской компании Repsol покидать страну на время расследования причин масштабного разлива нефтепродуктов у берегов страны.

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