Лима, 2 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Власти Перу на три месяца продлили действие режима чрезвычайной ситуации в прибрежной зоне, расположенной к северу от столицы Лимы, пострадавшей от разлива нефти в середине января. Это следует из решения, 1 июня опубликованного на сайте правительства.

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Разлив нефти
«Продлить на 90 рабочих дней, начиная со 2 июня 2022 года, режим чрезвычайной ситуации в сфере экологии в районе, включающем (пострадавшую) прибрежную морскую зону».
из решения правительства

Основанием для продления режима ЧС является необходимость продолжения работ по устранению последствий масштабного разлива нефти.

Напомним, 15 января при разгрузке танкера испанской компании Repsol в условиях сильного морского волнения, вызванного извержением вулкана в Тонга, в океан в районе Вентанилья попало более 10 тысяч баррелей нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Перу временно запретили руководителям испанской компании Repsol покидать страну на время расследования причин масштабного разлива нефтепродуктов у берегов страны.

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