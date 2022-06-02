Вашингтон, 2 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты биткоин упала на 6% и составила менее 30 тыс. долларов. Об этом 2 июня свидетельствуют данные торгов.

Криптовалюта

На крупнейшей по объёму торгов криптовалютной бирже Binance стоимость биткоина по состоянию на 07:15 мск составила 29, 65 тыс. долларов, цена понизилась на 6% за сутки. По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену криптовалюты по более, чем 20 биржам, цена биткоина падала до отметки 29,7 тыс. долларов, понижение стоимости составило 5,7% за сутки.

Стоит отметить, что с начала апреля биткоин потерял почти треть своей стоимости. По состоянию на конец марта цена биткоина составляла 45,8 тыс. долларов, за весну криптовалюта потеряла 26% своей стоимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что группа известных специалистов в области цифровых технологий намерена призвать американских законодателей принять меры против развивающейся индустрии криптовалют.