Оренбург, 2 июня, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области в начале июня на ремонт закрывают ряд мостов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги

В 2022 году в регионе впервые ремонтные работы мостов осуществляются в рамках нацпроекта. Замене подлежат мостовые конструкции с устройством выравнивающего и защитного слоев бетона, гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия мостов, установкой новых барьерных и перильных ограждений.

С 1 июня закрыт мост через реку Средняя Чебенька, расположенный на 52 км автодороги Чебеньки — Троицкое в Тюльганском районе. Со 2 июня закрывается проезд по двум мостам, расположенным на автодороге Бузулук — Грачевка в Бузулукском районе. Ограничение вводится и на мосту через реку Тепловка на 24 км, а также на мосту через ручей на 29 км. Во всех случаях предусмотрен объезд по временным дорогам.

С 3 июня будет введен запрет на движение по мосту через реку Елшанка в Гайском городском округе. Маршрут объезда проходит по существующей сети автодорог.

В целом в Оренбуржье в 2022 году планируют начать ремонт десяти мостов. Их общая протяженность составляет свыше 600 погонных метров. Восемь искусственных сооружений обновят в этом году, еще два откроют в 2023 году.